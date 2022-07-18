Antalya Büyükşehir'in Kemer'deki Bakım Çalışmaları Sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer'de başlattığı peyzaj ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde mevsimlik çiçek dikimi yapıyor. Çalışmalarına Atatürk ve Demokrasi Bulvarı'ndan başlayan ekipler, ilçenin girişini güzelleştiriyor.

Büyükşehir ekipleri, çarşı merkezinde yer alan havuzlarda koku ve görüntü kirliliği oluşmaması için bölgede haftanın üç günü temizlik ve bakım onarım çalışmaları yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında, Belediye'nin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Liman Caddesi üzerinde bulunan süs havuzlarında temizlik yaptı. Ekipler, havuzda koku ve yosun oluşmaması için klorlama, dezenfeksiyon ve fileleme çalışmaları yaptı. Caddede, kırılan ve deforme olan doğal taşlar da yenilendi.

ANKA / Yerel