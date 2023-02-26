Antalya Büyükşehir'in Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde 4 Bloğun Kaba İnşaatı Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle başlattığı ‘Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, hak sahiplerine ait konutların yer aldığı dört blokta betonarme ve karkas imalatı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle başlattığı 'Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, hak sahiplerine ait konutların yer aldığı dört blokta betonarme ve karkas imalatı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANTEPE AŞ tarafından yürütülen 'Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, 211 hak sahibine verilecek 8 bloktan oluşan 335 konutun inşaatı sürüyor. Proje kapsamında öncelikli olarak hak sahiplerine verilecek konutların bulunduğu dört blokta betonarme ve karkas imalatı sona erdi. Bloklarda duvar imalatı ise yüzde 90 oranına ulaştı. Kaba inşaatın tamamlandığı bölümlerde mekanik, elektrik ve ince işçilikler başladı. Alan içinde yer alan 18 bölümden oluşan ticari blokta tüm imalat tamamlanarak iskan aşamasına gelindi.