Antalya Büyükşehir'in Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaşama geçirdiği Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nin eğitim ve atölye çalışmaları devam ediyor.

Plastik şişeler, şişe kapakları, kullanılmış kağıtlar gibi çoğunlukla atık olarak görülen materyaller Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde yeniden değerleniyor. Kısa bir süre önce açılan merkezde, çocuklar başta olmak üzere farklı hedef kitlelerine yönelik aylık programlar dahilinde düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarına Antalyalıların ilgisi sürüyor.

Doğal ve sağlıklı beslenmenin giderek daha büyük önem kazanmasıyla fermente gıdaların ele alındığı atölyelere de yurttaşların katılımı devam ediyor. Fermantasyon ağırlıklı eğitimlerin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti belirten Eğitmen Meziyet Avcı, şöyle konuştu:

"Sağlıklı fermente gıdaları anlatıyoruz. Tek amacımız insanlara faydalı olmak. Atıksız, sağlıklı ekolojik, sürdürülebilir bir yaşam alışkanlığı edinmelerini sağlamak. Yaz dönemi olmasına rağmen katılımdan oldukça memnunum. Şu ana kadar yaptığımız eğitimler yoğun ilgi görüyor. Herkesin evinde yapabileceği tarifler veriyoruz. Merkezimiz çok güzel. Gerçekten ihtiyaç vardı. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum."

Merkez'in temmuz ayı programı kapsamında; Resim ve Heykel sanatçısı Nazan Uzungöl Köse, kağıt hamuru ile çevre dostu heykel yapımını anlattı. 15 yıldır eşi Hüseyin Köse ile birlikte kağıt sanat ürünleri ile uğraşan Köse, kağıtların nasıl sanat eserine dönüşebileceğini uygulamalı olarak gösterdi. Köse, "Sadece kağıt değil evimizde kullanmadığımız bir çok materyali sanat eserine çevirebiliriz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde çocuklar başta olmak üzere farklı hedef kitlelerine aylık yapılan programlar dahilinde interaktif çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları devam edecek. Merkezde, atölye ve eğitimlerin yanı sıra çevre konulu söyleşiler, toplantılar ve sergiler düzenlenecek.