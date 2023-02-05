Antalya Büyükşehir, Havalimanı Kavşağında Çalışma Başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, havalimanı kavşağında yaşanan sıkışıklığı gidermek için çalışma başlattı. Yapımına başlanan kavşak düzenlemesi çalışması ile şeritler genişletilerek, bölgedeki trafik sıkışıklığı ve karışıklığın giderilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, havalimanı kavşağında yaşanan sıkışıklığı gidermek için çalışma başlattı. Yapımına başlanan kavşak düzenlemesi çalışması ile şeritler genişletilerek, bölgedeki trafik sıkışıklığı ve karışıklığın giderilmesi hedefleniyor.

Havalimanı Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından kavşak düzenleme çalışmasına başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen proje kapsamında 1 kilometre uzunluğundaki yolda kaldırım düzenlemesi, şerit genişletmesi ve sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Kavşakta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, "Bu proje ile hem kavşağı düzenleyip hem de şeritleri genişleterek buradaki karışıklığı, trafik sorununu çözmeye çalışıyoruz. Burası Antalya'da yapmış olduğumuz 75'inci kavşak düzenlemesi" dedi.

SORUNLU KAVŞAKLAR TESPİT EDİLDİ

Temuçin, pandemiden sonra insanların toplu taşıma kullanmak istememesi nedeniyle yaklaşık 200 bin yeni aracın trafiğe katıldığını; Ukrayna ve Rusya'dan gelen yabancı plakalı araçların da sayısının artmasıyla kentte trafik sorunu oluşmaya başladığına işaret etti. Temuçin, sorunun çözümü için Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla araç sayımı yaparak, kavşaklarda sorunların nerelerde olduğunu tek tek tespit ettiklerini ve sorunların çözümü için sırasıyla çalışma yaptıklarını anlattı.

AKILLI SİSTEM VE UZAKTAN ERİŞİM

Havalimanı yolunda 75'inci kavşak düzenlemesini yaptıklarına dikkat çeken Temuçin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sitem Daire Başkanlığı bünyesinde akıllı kavşak projesi çalışmasının da devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"40 tane kavşağımızı akıllı sistemle ve 61 kavşağı da uzaktan erişimle kavşaklardaki yoğunluğa göre trafiğe açarak, sinyalizasyonunu düzenleyerek Antalya'daki trafik sorununu tamamen ortadan kaldırmayı planlıyoruz."