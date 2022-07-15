Antalya Büyükşehir, Güneş Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında bölgeye yeşilin, modern oyun gruplarının ve spor aletlerinin de yer aldığı sosyal alanlar kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi kapsamında, aileler ve çocukların keyifli zaman geçirebileceği sosyal yaşam alanları da hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE tarafından yürütülen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sekiz bloktan oluşan 335 konutun blokları yükselirken, proje kapsamında sekiz dönümlük geniş bir park alanı da yapılıyor. Park alanı içerisinde; çocuk oyun grubu, fitness spor aletleri, oturma bankları, yürüyüş yolu, rengarenk peyzaj ve yeşil alanlar olacak.

Devam eden çalışmalar kapsamında, ekipler tarafından alana bin metrekare mineralli taş uygulaması ve 650 metrekare bordür çalışması yapıldı. Ailelerin ve çocukların keyifle zaman geçirebilecekleri park alanında, yaklaşık 6 bin 500 metrekare yeşil alan ve çeşitli ağaç türleri de yer alacak.

ANKA / Yerel