Antalya Büyükşehir, Elmalı İslamlar'da İçme Suyu Hattını Yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elmalı ilçesine bağlı İslamlar Mahallesi'nde uzun yıllardır kullanımda olan içme suyu isale hatlarında yaşanan sorunların artması üzerine hatlarda yenileme çalışması yapıyor.

Bölgede, sürekli bakım ve onarım gerektiren eskimiş hatlar, Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından yeni PVC borular ile değiştiriliyor. 10 bin 600 metre uzunluğundaki ana hattın büyük bir kısmını yeni borular ile değiştiren ASAT ekiplerinin çalışmalarında sona gelindi.

Yenileme çalışmalarının üç haftalık bir süre içerisinde tamamlanacağını bildiren Elmalı ASAT Şube Müdürü Bilal Bayram, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın sağlığını her geçen gün daha fazla etkileyen 10 bin 600 metrelik hatta ASAT ekipleri olarak yenileme çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Büyükşehir Belediyesi olarak ASAT Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza en temiz, en kaliteli suyu en iyi şartlarda ulaştırmakla yükümlüyüz. İslamlar mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı içme suyu sunmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

Mahalle sakinlerinden Zeliha Aydoğmuş ve Mürüvet Karaman da yaşanan su sıkıntısı nedeniyle en büyük zorluğu kadınların çektiğine işaret ederek, "Açıyorsun çeşmeyi su yok. Sürekli su kesintileri yaşadık. Ama şimdi bu çalışmayla suyumuz olacak. Başkanımızın sözüyle düzeleceğine inanıyoruz. Kurtarırsa bizi Muhittin Böcek başkanımız kurtarır" diye konuştu.