Antalya Büyükşehir, Elmalı'daki Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Haberler

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Antalya Büyükşehir, Elmalı'daki Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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Antalya Büyükşehir, Elmalı'daki Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) ekipleri, Elmalı İslamlar Mahallesi’ndeki hat yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) ekipleri, Elmalı İslamlar Mahallesi'ndeki hat yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Elmalı ilçesinde içme suyu ile ilgili çalışmalar yürüten ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, mevcut hatlarda bakım ve yenileme yapıyor. Elmalı'da İslamlar Mahallesi'nde içme suyu hatları ile ilgili kontroller yapan ekipler, yıpranmış ve eksik boruları tespit ederek 9 bin metrelik hat yenileme çalışması başlattı.

ANKA / Yerel

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