Antalya Büyükşehir Ekipleri Osmaniye'de Hasar Tespit Çalışmalarını Sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisleri ve inşaat teknikerlerinden oluşan ekipler, Osmaniye'de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından tüm kamu kurum ve kuruluşları el birliğiyle bölgede yaraları sarmaya çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerinden oluşan ekipler de çalışmalarda aktif görev alıyor.

Büyükşehir ekipleri, depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de hasarlı binaların tespitine devam ediyor. 8 kişiden oluşan 4 ekip, merkez ve köylerde 10 günde 1900 binada hasar tespit çalışması yaptı. Depremden hasar gören binaların az, orta ve ağır hasarlı olup olmadıklarına dair tespitleri yapan ekipler, binalara yapı tespit belgesi yapıştırıyor.