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Antalya Büyükşehir'den Yaylaalan-Sevinç Grup Yolunda Çalışma

Antalya Büyükşehir'den Yaylaalan-Sevinç Grup Yolunda Çalışma

Yerel Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde Yaylaalan ve Sevinç mahallelerinin kullandığı grup yolunda asfaltlama öncesi hazırlık çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde Yaylaalan ve Sevinç mahallelerinin kullandığı grup yolunda asfaltlama öncesi hazırlık çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı altyapı ekipleri, Manavgat yangınında yanan ağaçların taşınması nedeniyle bozulan yolların yapımına devam ediyor. Ekipler, Manavgat ile İbradı arasında ulaşımı sağlayan 20 kilometrelik Yaylaalan-Sevinç grup yolunda da çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından ekipler yolda asfalt döküm çalışmasına başlayacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Yerel Haberler

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