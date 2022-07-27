Antalya Büyükşehir'den Temel Bisiklet Sürüş Eğitimi Antalya Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlara Akdeniz Kent Parkı içerisinde oluşturulan parkurda ücretsiz temel bisiklet sürüş eğitimi veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlara Akdeniz Kent Parkı içerisinde oluşturulan parkurda ücretsiz temel bisiklet sürüş eğitimi veriyor. Belediye'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 'Temiz hava ve sağlıklı yaşam için pedallıyoruz' sloganıyla başlatılan eğitimle; 10 ile 65 yaş aralığındaki sporseverlere ücretsiz ders veriliyor. Derslere katılanlar, bisiklet üzerinde dengede durmayı ve pedal çevirmeyi öğreniyor. Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, sosyal belediyecilik kapsamında yurttaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek bisiklete binmeyi çeşitli nedenlerden dolayı ertelemiş yurttaşları yaşları fark etmeksizin eğitime beklediklerini kaydetti. Akdeniz Kent parkı içinde yürütülen eğitime katılmak isteyenler, bugünden itibaren 3 Ağustos 2022 tarihine dek www.abbsporhizmetleri.com adresinden kayıt yaptırabiliyor. Temel bisiklet sürme eğitimleri kontenjanla sınırlı olup kayıt yaptıranların kesin kayıtları, 4 Ağustos Perşembe günü saat 14'00'te www.abbsporhizmetleri.com internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. ANKA / Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi gençlik Akdeniz Yerel Haberler

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