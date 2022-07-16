Antalya Büyükşehir'den Molla Yusuf'a Yağmur Suyu Hattı - Haberler

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Antalya Büyükşehir'den Molla Yusuf'a Yağmur Suyu Hattı

ANKA - Yerel
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Antalya Büyükşehir'den Molla Yusuf'a Yağmur Suyu Hattı

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi’nde yıllardır yaşanan yağmur suyu sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde yıllardır yaşanan yağmur suyu sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalara başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek üzere yoğun yağış alan bölgelerde yağmur suyu şebeke hattı ve altyapı çalışmalarına hız verildi.

BİN METRE UZUNLUĞUNDA ŞEBEKE HATTI

ASAT ekipleri, kış aylarındaki yoğun yağışlarda sıkıntı yaşayan Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi 1420 sokakta yağmur suyu hattı imalatına başladı. Yatırım bedeli 5 milyon TL olan iş kapsamında ASAT ekiplerince bin metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı döşenecek.

SU BİRİKİNTİSİ OLMAYACAK

Aşırı yağışlarda 1420 sokakta yağmur sularının birikerek vatandaşlara sorun yaşattığını belirten ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanı Necdet Erol, "Sokak üzerinde iki tane okul var. Biriken sular nedeniyle öğrenciler, veliler ve vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Bin metrelik yağmur suyu drenaj hattı ile artık kış aylarında bu tür olumsuzluklar yaşanmayacak. Vatandaşlardan gelen talep üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla çalışmalarımız başladı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte sürücülere ve yayalara güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak" diye konuştu.

Çalışmaların 20 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

ANKA / Yerel

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