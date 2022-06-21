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Antalya Büyükşehir'den Mis Kokulu Eğitim

ANKA - Yerel
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Antalya Büyükşehir'den Mis Kokulu Eğitim

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bahçe, bitki ve çiçekler ile yakından ilgilenen vatandaşlar için ücretsiz olarak Evde Bahçede Çiçek Yetiştiriciliği ve Bakımı Kursu düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bahçe, bitki ve çiçekler ile yakından ilgilenen vatandaşlar için ücretsiz olarak Evde Bahçede Çiçek Yetiştiriciliği ve Bakımı Kursu düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hobi olarak bahçe ya da balkonda bitki yetiştirme ve bakımıyla ilgilenmek isteyenlere yönelik ücretsiz bir kurs programı düzenlendi. Konularında uzman teknik ekip tarafından verilen eğitimler Ekim ayından itibaren düzenli olarak gerçekleşecek.

BALKON VE BAHÇELER ÇİÇEK AÇACAK

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen Evde Bahçede Çiçek Yetiştiriciliği ve Bakımı Kursu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Park ve Bahçeler Dairesi'nde görevli Peyzaj Mimarları Büşra Can ve Mine Alp tarafından bitki seçimi, yer seçimi, saksı seçimi, saksı değiştirme kuralları, doğru toprak bilgisi, sulama, salon ve balkon bitkileri, kaktüs-sukkulent, gübreleme, gübreleme miktarı ve organik gübre yapımı konularında bilgi verildi.

ÜCRETSİZ EĞTİMLER EKİM AYINDA BAŞLAYACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, bitki yetiştiriciliği ve bakımı konusunda vatandaşlardan gelen sorular ve yoğun talep üzerine böyle bir eğitim programı hazırladıklarını söyledi. Çiğdem Hacıoğlu, "Yaz tatili öncesinde herkes yazlıklarına ve yaylalarına gitmeden önce sizlerle tanışıp eğitim programı düzenlemek istedik. Ekim ayından itibaren salon bitkilerinden hobi bahçesi bakımına birçok konuda sizlere yardımcı olacağımız, ekonomik ve pratik bilgiler vereceğimiz düzenli eğitimlere başlayacağız" diye konuştu.

Kursun sonunda katılımcılara Büyükşehir seralarında üretilen biberiye ve kekik fideleri verildi.

ANKA / Yerel

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