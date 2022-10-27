Antalya Büyükşehir'den Kemer'e 50 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer’de hem ekonomik ömrünü doldurmuş hatları yeniliyor, hem de yeni imara açılan bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor. 50 milyon lira yatırım bedelli proje kapsamında 65 kilometrelik içme suyu hattı ile 20 kilometrelik kanalizasyon altyapı hattı yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer'de hem ekonomik ömrünü doldurmuş hatları yeniliyor, hem de yeni imara açılan bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor. 50 milyon lira yatırım bedelli proje kapsamında 65 kilometrelik içme suyu hattı ile 20 kilometrelik kanalizasyon altyapı hattı yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü abonelerine kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak ve eksik olan kanalizasyon hatlarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek üzere ihalesi yapılan 'Kemer İlçesi Muhtelif Mahalleleri İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapım İşi' kapsamında Kuzdere Mahallesi, Beycik Mahallesi ve Beldibi Çomaklar Mevkii'nde içme suyu olmayan bölgelerde 45 km yeni içme suyu hattı yapılacak, aynı zamanda ekonomik ömrünü tamamlamış 20 km içme suyu hattı yenilenerek toplam 65 kilometrelik içme suyu imalatı yapılacak.

HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Eskidiği ve ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arızaya neden olan boruların değişimi sayesinde bölgedeki içme suyu hizmeti daha yüksek kapasiteyle kesintisiz olarak sürdürülebilirken, önemli ölçüde su kaybı da önlenmiş olacak. Proje kapsamında ayrıca Yeni Mahalle Tutulgan Sokak ve Kuzdere Mahallesi'nde 20 kilometrelik kanalizasyon hattı imal edilecek. ASAT ekipleri Yeni Mahalle Tutulgan Sokak ve çevresinde de bir adet Kanalizasyon Hazır Terfi Merkezi imalat çalışmalarına başladı.

ŞİKAYETLER SON BULACAK

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, Kemer'in Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Kuzdere'nin ilçenin en gözde ve en hızlı yapılaşan yerlerinden birisi olduğuna da değinen Daban, şunları söyledi:

"Mevcut içme suyu, uzun yıllar önce köy şartlarına göre döşenmiş şebeke hatlarından karşılanmaktaydı. Artan nüfusla birlikte artık mevcut şebeke ihtiyaca cevap verememekte ve yetersiz kalmaktaydı. Vatandaşlarımızdan içme suyuyla alakalı şikayetler almaktaydık. Muhittin Başkanımızın talimatlarıyla bu şikayetleri gidermek adına gerekli çalışmaları hızlıca tamamladık ve Eylül ayı itibariyle yüklenici firma saha çalışmalarına başladı. İmarla birlikte kanalizasyon alt yapısı çalışmaları da tamamlanacak. Kuzdere, yeni imara açılan bölge olduğu için tüm mevcut içme suyu şebeke hatları yeniden yapılacak. Yine burada yüzde 95 kanalizasyon alt yapısı bulunmayan bir bölge. İmarı tamamlanmış olan bölgedeki kanalizasyon alt yapısı da bitirilecek."

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Kemer Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay da 2016'da Kuzdere Mahallesi'nde imar geçmesinden sonra hızlı bir yapılaşma sürecine girildiğini belirterek, bu hızlı yapılaşmanın ortaya çıkardığı alt yapı eksiği nedeniyle suların azaldığını dile getirdi. Muhtar Günay, "Başkanımız Muhittin Böcek'ten bu sorunumuza bir çözüm istedik. Yazılı olarak dilekçemizi verdik kısa zaman sonra bizim de beklentimizin de üzerinde bir bütçeyle Kuzdere'mizin uzun vadeli sorununu çözecek olan ASAT bünyesindeki yatırım başladı. Buradan Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

DAHA SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ SU

1350 adet içme suyu abone bağlantısı ile 881 adet kanalizasyon baca imalatı ve 1 adet Kanalizasyon Hazır Terfi Merkezi ve bu imalatları kapsayan sanat yapılarını kapsayan proje ile ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu borularının değişimi sayesinde daha sağlıklı, daha hijyenik, kesintisiz su temini saplanacak. Proje ile su kayıpların minimuma indirilmesi ve yeni imara açılan noktalarda kanalizasyon imalatı ile eksik kanalizasyon hatlarının yapılması da hedefleniyor.