Antalya Büyükşehir'den Kadınlara Savunma Sanatı Eğitimi - Haberler

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Antalya Büyükşehir'den Kadınlara Savunma Sanatı Eğitimi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) Konyaaltı Şubesi’nde kadınlara özel savunma sanatları eğitimi veriliyor. Kadınlar 2 aylık eğitimde, kendilerine yönelik tehditleri etkisiz hale getirmeyi öğreniyor.

KONYAALTI, ANTALYA (ANKA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) Konyaaltı Şubesi'nde kadınlara özel savunma sanatları eğitimi veriliyor. Kadınlar 2 aylık eğitimde, kendilerine yönelik tehditleri etkisiz hale getirmeyi öğreniyor.

ASFİM eğitmeni Burcu Siviş, kadına yönelik şiddetin son dönemde artmasıyla Konyaaltı ASFİM'de kadınlara özel savunma sanatları eğitimine başladıklarını söyledi.

4 HAFTADA ÖĞRENİYORLAR

Yakın savunmanın tek bir branşa bağlı kalmaksızın kişinin karşısındaki tehlikelere karşı kendini savunabilme sanatı olduğunu söyleyen Siviş, "Kadınlara karşıdaki tehdidi kısa sürede etkisiz hale getirmeyi öğretiyoruz. 4 haftadır derslere devam eden kursiyerlerimiz, hem spor yapmış oluyor, hem de çabuk düşünme, baskı altında karar verme, stratejik düşünme gibi özelliklere sahip oluyor" dedi.

Haftada 2 gün düzenlenen savunma kurslarına katılan kadınlar bunun yanında fitness, aerobik, zumba, reformer gibi kurslara da kayıt yaptırabiliyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

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