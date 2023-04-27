Antalya Büyükşehir'den Depremzede Öğrencilere Soru Bankası Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden kente gelen gençlerin eğitimine katkı sunmak amacıyla sınava hazırlanan öğrencilere soru bankası desteği vermeye başladı.

Deprem bölgesinden Antalya'ya gelen vatandaşlar için farklı alanlarda birçok hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında da depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kalan ve eğitimlerine Antalya'da devam edecek öğrencilere yönelik hazırlık kursları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de depremzede öğrencilere soru bankası desteğinde bulunuyor.

Eğitimde fırsat eşitliği için depremzede öğrenciler başta olmak üzere 8'inci sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sistemi (LGS), üniversite sınavına girecek öğrencilere ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kaynak soru bankası kitapları desteği verilecek. Soru bankaları matematikten İngilizceye, kimyadan Türkçeye; temel branşlarda sayısal, eşit ağırlık, sözel ve LGS setlerinden oluşacak.

Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler, (0242) 238 52 71 ve (0242) 238 53 02 numaralı telefon numarasını arayarak başvurularını yapabilecek.