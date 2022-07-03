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Antalya Büyükşehir'den 3 Ayrı Kurban Kesim Noktası

ANKA - Yerel
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Antalya Büyükşehir'den 3 Ayrı Kurban Kesim Noktası

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda yurttaşların kurban kesimi hizmeti alması için üç ayrı noktada, ücretsiz kesim yeri belirledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yurttaşların kurban kesimi hizmeti alması için üç ayrı noktada, ücretsiz kesim yeri belirledi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda vatandaşların hijyenik ve sağlıklı koşullarda kurban kesim hizmeti alması için üç ayrı noktada kesim yeri belirledi.

Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda; bayramın birinci ve ikinci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesimi yapılacak. Yurttaşlar, Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı ile Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda, bayramın ilk iki gününde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin Serik, Elmalı ve Kaş-Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci gününde büyükbaş hayvanların kesimi için vatandaşların kullanımına açık olacak.

Usta kasaplar, veteriner hekim kontrolünde kurbanlığı keserek poşetlenmiş şekilde sahibine teslim edecek. Kesim yerleri, kesim sonrasında ortaya çıkacak kurban atıkları nedeniyle gün içinde sıklıkla dezenfekte edilecek.

Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için 'Hayvan Yakalama Timi' de bayram süresince görev yapacak.

ANKA / Yerel

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