Antalya Büyükşehir, Bürokratlarını 'Değişen İklim ve Antalya' Konusunda Bilgilendirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Değişen İklim ve Antalya : Mücadele ve Uyumda Büyükşehir Belediyesi'nin Önemi' konulu toplantıyla bürokratlarını bilgilendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Demir, Tuncay Saruhan, başkan danışmanları ve daire başkanları katıldı. 'Değişen İklim ve Antalya : Mücadele ve Uyumda Büyükşehir Belediyesi'nin Önemi' konulu bilgilendirme toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Lokman Atasoy, iklim değişikliğinin önemine değinirken, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

Türkiye'de iklim değişikliği ile ilgili konularda ilkleri yaptıklarını ve ilk reaksiyon gösteren belediye olduklarını aktaran Lokman Atasoy, şunları kaydetti:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü'nü kurduk. Daha sonra ise Türkiye'de ilk defa İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nı kuran belediye olduk. Bir İklim Eylem Planı'mız var. Mecburiyetlerimiz, taahhütlerimiz var. Tarımdan, fen işlerine, bilgi işleme kadar bütün daire başkanlıklarını iklim değişikliği ile yakından ilgisi var. Çevre ile ilgili yapılan her yatırımın ilerleyen süreçte belediyeye maddi geri dönüşü oluyor. Bugün yapılan bir yatırım ilerde kalkınma olarak geri dönüş sağlıyor."

Daha sonra ise İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı çalışanlarından araştırmacı Fulya Kandemir, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına iklim değişikliği konusunda bilgilendirme yaptı. Kentlerin iklimi ve ekosisteminin nasıl değiştiğini anlatan Fulya Kandemir, şöyle konuştu:

"Hızlı ve plansız kentleşme, kent nüfusunun artması, artan enerji tüketimi ve biyoçeşitliliğe olan etkisi çok büyük faktör. Kentsel ısı adası ve hava kirliliği var. Kentlerde yaşayanlar kırsala göre 10 derece daha sıcakta yaşıyor. Antalya ve Karadeniz'de yaşanılan en önemli sorunlardan birisi taşkınlardır. Yüzey akımlarını değiştirdiğimiz için fırtınalarda iklim değişikliğini tetikleyerek sel ve taşkın gibi aşırı yağış olaylarıyla karşı karşıyayız. Antalya son zamanlarda Cumhuriyet tarihin en büyük orman yangınlarından birini yaşadı. İklim değişikliği orman yangınlarını tetiklerken, kentleşme vahşi yaşam kent etkileşimini etkiliyor. Bu da orman yangınlarının mega orman yangını şeklinde olmasına sebep oluyor."

Antalya'da iklim değişikliği kaynaklı orman yangınlarının arttığına dikkat çeken Kandemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliği kaynaklı orman yangınlarına baktığımızda Antalya ülkemizin rekor kıran şehirlerinin başında geliyor. Bizlerin yaz aylarında en mustarip olduğumuz olayların başında sıcak hava dalgaları oluyor. Antalya'da 37 derece gün sayıları giderek artıyor. Yakında sıcak hava dalgalarının uzunlukları ile mücadele edeceğiz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı olarak sizlerden aldığımız çalışma verilerini raporluyoruz ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmaya çalışıyoruz. Uluslararası alanda fon desteği almaya çalışıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, biokütle enerji santrallerimiz var. Sürdürülebilir enerji eylem planımız var. Kurakçıl peyzaj çalışmaları, kuraklığa dayanıklı fidanların yetiştirilmesi, kent ormancılığına, çiftçilere önem verilmesi noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İlgili daire başkanlıklarımız ile koordineli bir çalışma yürütüyoruz. İklim değişikliğine düşünmek, uzun vadeli düşünmek, geleceği düşünmektir."