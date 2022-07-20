Antalya Büyükşehir Belediyesi, Üreticilere Beyaz Sinekle Mücadele İçin Yapışkan Tuzak Dağıttı - Haberler

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Üreticilere Beyaz Sinekle Mücadele İçin Yapışkan Tuzak Dağıttı

ANKA - Yerel
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadelede üreticilere destek olmak için yapışkan tuzak dağıtımı yaptı.  Sebzelerin beyaz sinek zararlısından korunmasını sağlayan yapışkan tuzaklar, Konyaaltı ve Korkuteli’ndeki üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadelede üreticilere destek olmak için yapışkan tuzak dağıtımı yaptı.  Sebzelerin beyaz sinek zararlısından korunmasını sağlayan yapışkan tuzaklar, Konyaaltı ve Korkuteli'ndeki üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Tarım alanlarında zararlılara karşı pestisit uygulamasını (zirai ilaç) azaltmak ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması kapsamında; Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, üreticilere mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Çiftçilerin büyük sorunlarından biri olan beyaz sinek, thiripsler ve yaprak bitleri gibi zararlılar yapışkan tuzakla bertaraf ediliyor.

8 BİN SARI VE MAVİ TUZAK DAĞITILDI

Şu ana kadar üretimin yoğun olarak yapıldığı Korkuteli, Elmalı, Serik, Kaş, Alanya, Finike, Kepez, Gazipaşa, Kumluca ilçelerinde düzenlenen yapışkan tuzak dağıtımı, Konyaaltı'nın Akdamlar Sinan Değirmeni yaylalarında ve Korkuteli Osmankalfalar ile Manay mahallelerinde devam etti. Her iki ilçedeki üreticilere, yaklaşık 8 bin mavi ve sarı yapışkan tuzak dağıtıldı.

ANKA / Yerel

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