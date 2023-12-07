Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkbeleni Mesire Alanı'na Merdiven Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde bulunan Türkbeleni Mesire alanına vatandaşların çıkabilmeleri amacıyla merdiven yapımına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın kontrolünde gerçekleşen çalışma 30 Kasım tarihinde başladı ve 120 iş gününde tamamlanması hedefleniyor. İhale bedeli 3 milyon 999 bin 155 TL olan proje kapsamında Türkbeleni Mesire Alanı'na vatandaşların çıkabilmeleri amacıyla merdiven yapılacak. Türkbeleni'ndeki asansörün de tamir işleminin yurtdışından gelecek olan malzemelerle beraber Şubat ayında tamamlanması hedefleniyor. - ANTALYA