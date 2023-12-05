Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik'e yeni içme suyu hattı yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Serik ilçesine içme suyu sağlamak için 7 bin 500 metrelik yeni hattın imalatını gerçekleştiriyor. Eski ve arızalı boru hatları yenilenerek, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Serik ilçesine içme suyu sağlayacak 7 bin 500 metrelik yeni hattın imalatı yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), vatandaşları sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Serik'te eskiyen ve sürekli arızalara yol açan ana boru hatları belirlenen program dahilinde yenileniyor. İçme suyu hattında arızalar nedeniyle sorun yaşanan Belkıs, Sarıabalı, Honaz Mahallesi'nde eskiyen içme suyu boru hattı güncel maliyeti 125 milyon 968 bin 507 TL olan çalışmayla tamamen yenileniyor.

"Kesintisiz sağlıklı su"

ASAT ekipleri kullanım ömrünü tamamlamış 6 bin 500 metrelik ana hattı 800 milimetre çapında dünya standartlarında düktil borular kullanarak değiştiriyor. Ayrıca bölgede yeni açılan içme suyu pompalarının devreye alınabilmesi için 600 mm çapında 1000 metre yüksek mukavemet değerlerine sahip düktil boru imalatı gerçekleştirildi. Yeni hattın çekilmesi ile birlikte Serik ilçesinde arızalardan kaynaklanan su kesintileri en aza inerek, kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşulacak. - ANTALYA