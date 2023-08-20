Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Sona Gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine verilecek 8 bloktan oluşan 335 konutun inşaatı tamamlandı. Hak sahiplerinin dairelerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

29 Mart 2022'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve hak sahiplerinin katılımıyla temeli atılan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı. Başkan Böcek, seçim beyannamesinde olmamasına rağmen atıl kalan projenin tamamlanması talimatı verdi. Üç kez ihaleye çıkarılan ancak katılım olmadığı için iptal edilen ihalelerin ardından mağduriyetin artmasını önlemek için proje Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından yapıldı.

211 HAK SAHİBİNE 335 KONUT VERİLECEK

8 bloğun yer aldığı projede 211 hak sahibine 335 konut verilecek. Hak sahipleri 22 Ağustos Salı Günü Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda saat 17.00'de noter huzurunda düzenlenecek kura çekimi ile dairelerini belirleyecek.