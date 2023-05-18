Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Deprem Bölgesine Desteği Sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'e bağlı Nurdağı ve İslahiye'de üç noktada vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yaparak, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraşlı merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'e bağlı Nurdağı ve İslahiye'de vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca kepçe, vinç ve su arasözleri ile bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalara devam ediyor.. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı teknik ekipler ise konteyner kentlerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor, sorunlarının çözümüne yardımcı oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sık sık deprem bölgesine giderek depremzedeler ile bir araya geliyor. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "İlk günden itibaren Büyükşehir ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bölge halkının her zaman yanındayız. Ekiplerimiz burada çalışmalarına devam edecek. Depremin yaralarını birlikte sarmaya devam edeceğiz" dedi.