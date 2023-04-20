Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çevre Dostu Çiftçi Kart' Projesi Çanakkale'de Tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çevre Dostu Çiftçi Kart’ projesi, Çanakkale’de Yurttaşlık Derneği tarafından düzenlenen ‘Daha Çok Sorumluluk, Daha Az Plastik’ çalışmasında tanıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çevre Dostu Çiftçi Kart' projesi, Çanakkale'de Yurttaşlık Derneği tarafından düzenlenen 'Daha Çok Sorumluluk, Daha Az Plastik' çalışmasında tanıtıldı.

Çanakkale'de Yurttaşlık Derneği koordinasyonuyla, 'Daha Çok Sorumluluk, Daha Az Plastik' projesi kapsamında Kazdağları ve Edremit Körfezi'nde pestisit kullanımı kaynaklı plastik kirliliğinin yönetimini sağlamak amacıyla çalışma düzenlendi. Çanakkale'de kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıya, derneğin daveti üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi de 'Çevre Dostu Çift Kart' projesiyle katıldı.

Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, 'Çevre Dostu Çift Kart' projesi hakkında sunum yaptı. Koral, Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu proje ile pilot bölge Kumluca'da 7 ayda, bin 408 çiftçinin bin 150 kilogram zirai ambalaj atığı topladığını söyledi. Koral, halkın katılımıyla desteklenen ve ilgi gören projeyi örtü altı tarımın en önemli merkezi Antalya'da kent genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de belirtti.