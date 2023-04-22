Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 23 Nisan Festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali, heyecan dolu renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali, heyecan dolu renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukların eğlenceli, keyifli ve dolu dolu vakit geçirmesi için Cam Piramit içerisinde yer alan Kral Yolu üzerinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerin ilk gününe yoğun ilgi gösteren aileler, çocuklarıyla keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

İKİ BAYRAM BİR ARADA

Gün boyu süren festival kapsamında çeşitli animasyon gösterileri, uluslararası çocuk gösterileri, çocuk dans gösterileri, mini disco, zıpzıp balonları, kazan kazan sporları, yüz boyama, uçurtma uçurma etkinlikleri çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Antalyalı çocuklar hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşadı.

GÜN BOYU RENKLİ ETKİNLİKLER

Kral Yolunda kurulan festival alanında dev maskotlar, şişme oyun parkları, yüz boyama etkinlikleri, transformers robotları, ahşap oyun istasyonları, balon katlama etkinlikleri, panayır oyunları, tahta bacaklar ve çizgi karakterler, dev şişme dekorlar, Decathlon eğitim ve eğlence alanı bulunuyor. Atatürk ve Çocuk Resim Sergisi ve Fotoğraf Çekim Alanlarının bulunduğu Kral Yolu'nda ayrıca Bando ve Kent Orkestrası ile Çizgi Karakterler Bandosu gün boyu çaldıkları şarkılarla eğlenceli anlar yaşatıyor.

EĞLENCE, 23 NİSAN'DA DA SÜRECEK

23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali kapsamında 23 Nisan günü 09.00-12.30 arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. Yıldönümü Kutlamaları, 14.00-15.00 saatleri arasında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çocuk Koroları Konseri, 15.00-17.00 arası uluslararası çocuk dans gösterileri, 17.15-17.45 Maskot Çocuk Show, 18.00-18.30 Jonglör Gösterisi, 18.30-19.00 arasında da maskotlar eşliğinde mini disco olacak.

TURNUVADA BÜYÜK REKABET

Festival kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Cam Piramit içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası da düzenleniyor. Turnuva 7-12 yaşlara özel toplam 6 kategoride gerçekleşiyor. Toplamda 1000 çocuğun katılımıyla gerçekleşen turnuvada rekabet 23 Nisan saat 20.00'ye kadar sürecek. Turnuva, ödül töreniyle son bulacak.