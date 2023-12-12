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Antalya Büyükşehir Belediyesi Mustafa Haşmet Caddesi'nde Yeni Yol Çalışması Başlattı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesine bağlı Mustafa Haşmet Caddesi'nde yeni bir yol yapım çalışması başlattı. Yolun amacı, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafına daha hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlamaktır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez'e bağlı Mustafa Haşmet Caddesi'nde yeni yol yapım çalışmasına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, Kepez ilçesine bağlı Mustafa Haşmet Caddesi'nde yeni bir yol yapmak için çalışmalara başladı. Özellikle Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını rahatlatmak için başlatılan çalışmalarda, sanayi esnafına, daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlamak amaçlanıyor.

35 METRE GENİŞLİĞİNDE YOL

Yeni yolun, sanayi çevresinde yaşayan vatandaşların, sanayiye hiç girmeden, Ünsal mahallesi ve Santral mahallesine ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor. Çalışmalar, 950 metre uzunluğundaki Mustafa Haşmet Caddesi'nin 430 metrelik kısmında gerçekleştirilecek. Yol 35 metre genişliğinde yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, UKOME Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan geometrik proje uygulanacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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