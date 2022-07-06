Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıkları Bayram Ziyaretine Hazırlıyor
ANKA - Yerel
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor. Büyükşehir ekipleri, kent genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor. Büyükşehir ekipleri, kent genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki mezarlıkları bakıma aldı. Arife günü ve Kurban Bayramı'nda yapılacak mezar ziyaretleri için hazırlıklar sürerken, yurttaşlara ücretsiz verilecek çiçek ve fidanların dağıtımı için hazırlıklar da devam ediyor.
ANKA / Yerel