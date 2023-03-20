Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mantar Üreticisine Işıklı Tuzak Dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mantarın verim ve kalitesini olumsuz etkileyen mantar sineği ile mücadele için Korkutelili üreticiye ışıklı tuzak dağıttı. Işıklı tuzak cihazıyla, mantar üretimindeki kaybın ve zirai ilaç kalıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mantarın verim ve kalitesini olumsuz etkileyen mantar sineği ile mücadele için Korkutelili üreticiye ışıklı tuzak dağıttı. Işıklı tuzak cihazıyla, mantar üretimindeki kaybın ve zirai ilaç kalıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, Korkuteli ilçesinde Yelten, İmrahor, Sımandır, Uzunoluk ve Küçükköy mahallelerindeki üreticiye; zirai ilaç kalıntısına karşı alternatif mücadele yöntemleri kapsamında 80 tane ışıklı tuzak dağıttı. Yelten, İmrahor, Sımandır, Uzunoluk ve Küçükköy mahallelerindeki üreticiler dağıtımın ardından cihaz hakkında bilgilendirildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli ziraat mühendisi Hatice Parlak, doğayı, üretici ve tüketiciyi koruyan teknik metotları yaygınlaştırmak ve hibeleri sağlamak üzere Büyükşehir ekiplerinin sahada olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Mantar sineği ve türevleri olan 16 çeşit zararlı var. Üreticiler zararlılara karşı kimyasal ilaç kullanmak zorunda kalıyor. İlaç uygulaması hem pahalı bir maliyet hem de işçilik gerektiriyor. Ayrıca tüketici için de zararlı. Işıklı tuzak cihazı UVA ışık dalgasıyla çalışıyor ve bu zararlılarla mücadele ediyor. Üreticiler çok az kimyasal uygulayarak sezonu tamamlamış oluyor. Böylece ürettikleri ürün kalıntısız ve sağlıklı oluyor."

Işıklı tuzak desteği alan mantar üreticileri ise uygulamaya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Yücel Köken: "15 yıldır üreticilik yapıyorum. Sinek, mantarın en büyük düşmanı. Sinek, mantara leke getiriyor ve verim düşüyor. İlaç kullanmak da mantara büyük zarar veriyor. Muhittin Böcek Başkan'ımızın dağıttığı ışıklı tuzağın bize çok faydası olacak. Mantar depoma tuzağı taktım kullanmaya başlıyorum çok teşekkür ederim."

-Adem Kolan: "Özellikle kompost döneminde sinekle yoğun mücadele ediyoruz. Mecburen ilaç vermek zorunda kalıyoruz. İlaç ürüne zarar veriyor mantarın üzerinde kalıntı kalıyor. Büyükşehir'in dağıttığı ışıklı tuzakları kullanarak ilaç kullanmadan ürünlerimizi koruyabileceğiz."

-Selma Kıllı: "4 evladıma da mantar yetiştirerek bakıyorum, geçim kaynağım. O yüzden kayıpsız üretmek zorundayım. Ama mantarda sinek ve yeşil küf bizi çok zorluyor. İlaç kullanmak zorunda kalıyoruz ama ilaçlar da çok pahalı alamıyoruz. Muhittin Başkan'ımızın gönderdiği ışıklı tuzakları kullanarak sineklerden kurtulacağız inşallah."

Yelten Mahalle Muhtarı Yetiş Özen de mahallelerinde mantar üretimiyle geçimini sağlayan çok sayıda yurttaşın olduğunu söyleyerek, "Hepsinin ortak sıkıntısı mantar sineği. İnşallah Muhittin Böcek Başkan'ımızın gönderdiği ışıklı tuzak çare olacak" dedi.