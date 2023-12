Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu 2023 yılı sezon sonu toplantısını yaptı. Sahildeki çalışmaların ve planlamaların denetleme kurulunun görüşleri alınarak yapılması amacıyla düzenlenen toplantıda karşılaşılan sorunlara çözüm arandı.

STK ve kurum temsilcilerinden oluşan Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde toplandı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi ilgili bürokratları, denetleme kurulu üyelerinden kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Konyaaltı Sahili'nde yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

KONYAALTI ANTALYA'NIN VİTRİNİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Konyaaltı sahilinin tüm Antalyalıların gözbebeği olduğunu ifade ederek, "Konyaaltı Sahili, hepimizin sahip çıktığı ortak bir değerimiz. Antalya'nın görünen yüzü ve vitrini olan sahilimizin yaşaması ve yaşatılmasını istiyoruz. Her yıl ziyaretçi sayısı artan sahilin kullanım koşullarını daha iyi düzeye getirebilmek amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından onaylanan Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu'muz ile değerlendirme yapmaktayız. İlgili tüm paydaşlarla işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu toplantımızda da yine sizlerin görüş ve değerlendirmelerine başvurarak yapılması gereken çalışmaları kararlaştıracağız" diye konuştu. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili'nde yapılan çalışmalar, verilen hizmetler, denetimler ve şikayet yönetimi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

300'ÜN ÜZERİNDE PERSONELLE TAM GÜN ESASLI HİZMET VERİLİYOR

Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı ve aynı zamanda Alan Yönetimi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, sezon süresince ve sonrasında sahilde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Hacıoğlu; "Temizlik, bakım, onarım, güvenlik gibi hizmetler için 300'ün üzerinde belediye personeli sahilde 7/24 görev yapıyor. Alan Yönetimi Birimi ekiplerimiz vatandaşlardan gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Tuvalet, duş, giyinme kabinlerine ve diğer tüm donanımlara anında müdahale ediyor, her gün denetim ve kontrolleri periyodik olarak devam ediliyor. Tuvalet ve giyinme kabini sayıları bu sezon artırıldı. Işık ve ses kirliliğine karşı mücadelede ilimizdeki sorumlu kurumlarımızla işbirliği ile çalışıyoruz. Halkın kullanımını kısıtlayan yapılardaki fazlalık, taşma gibi durumlara da müdahale ederek birçoğunu engelliyoruz ancak bazılarında hukuki süreçler nedeniyle sonuca maalesef ulaşılamıyor."

GÜNDE 50 TON ÇÖP TOPLUYORUZ

Sezonun yoğun günlerinde 1 milyonun üzerinde ziyaretçi alan 7 km'lik Konyaaltı Sahili'nde günlük 50 ton civarında çöp topladıklarını anlatan Hacıoğlu, "Her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan alanda ihtiyaçları karşılamak ve memnuniyeti arttırmak için yoğun çaba harcamaktayız. Bakım ve onarımını yaptığımız tüm korkuluklar, kent mobilyaları, sıhhi tesisatlar, elektrik ve altyapı aksamları her yıl aşırı hava olayları nedeniyle zarar görmektedir. Ekiplerimiz can ve mal güvenliğinin yanı sıra estetik açıdan da güzelleştirmek amacıyla bakım ve onarımları alanda sürekli yapmaktadırlar" diye konuştu.

TÜM YEŞİL ALANLARIN BAKIMINI YAPIYORUZ

Konyaaltı Sahili'nin tüm peyzaj ve yeşil alan bakımlarının da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olduğunun altını çizen Çiğdem Hacıoğlu, "Alanda gölge veren ağaçları dikmeyi tercih ediyoruz. Benjamin ağaçları şemsiye şeklinde budama yapıyoruz. Yazın vatandaşların 50 derece sıcakta yürürken serin ve rahat ortamlar yaratmak adına yeni budamalar geliştirdik. Sahilde yeni kullanacağımız ağaçları yüzde 100'e yakın kuraklığa dirençli, gölge oluşturabilecek ve tuzluluğa dayanıklı olarak revize ediyoruz. Son yaşadığımız fırtınadan zarar gören ekipmanların tamiratlarını sürdürüyoruz" dedi.