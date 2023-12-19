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Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Süt Projesi ile 23 Bin Çocuğa Süt Dağıtımı Yaptı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Süt Projesi kapsamında bugüne kadar Antalya genelinde 23 bin 116 çocuğa 2 milyon 628 bin 8 litre süt dağıtımı yapıldı. Proje, çocukların sağlıklı ve güvenli süt ile buluşmasını amaçlamaktadır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Süt Projesi'yle bugüne kadar Antalya genelinde 23 bin 116 çocuğa 2 milyon 628 bin 8 litre süt dağıtımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, çocukları sağlıklı ve güvenli süt ile buluşturmak amacıyla 2020 yılının Temmuz ayında hayata geçirdiği Halk Süt Projesi'ne ilgi her geçen gün aratıyor. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar Antalya'nın 19 ilçesinde, 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt desteği sağlanıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yüzünü güldüren proje sağlıklı nesillerin yetişmesine de katkı sağlıyor.

2 milyon 628 bin 8 litre süt dağıtıldı

Antalya'daki yerel besicilerden alınan çiğ sütler son teknoloji tesislerde işleniyor. Sağlıklı ve hijyenik şartlarda paketlenerek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarına her ay 8 litre süt teslim ediliyor. 3 Temmuz 2020'de Başkan Muhittin Böcek tarafından ilk süt dağıtımının yapılmasıyla başlayan Halk Süt Projesi kapsamında bugüne kadar 23 bin 166 çocuğa 2 milyon 628 bin 8 litre süt dağıtımı yapıldı. Halk Süt Projesi'nden sadece 2023 yılı içerisinde ise 9 bin 829 çocuk yararlanırken, 630 bin 152 litre süt dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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