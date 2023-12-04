Antalya Büyükşehir Belediyesi Engellilere Özel Gün Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engelsiz Yaşam Spor Kulübü ve Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği üyelerini ağırladı. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ritim grubu konser verdi ve özel bireyler masa tenisi turnuvası düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel misafirlerini ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engelsiz Yaşam Spor Kulübü ve Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği üyelerine, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nin kapılarını açtı. 30 kişilik bir ritim grubu olan ve 18 lisanslı sporcusu olan Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde keyifli bir gün geçirdi. Oluşturdukları ritim grubuyla bir de konser verdi. Darbuka, tef, tumba, marakas gibi müzik aletleri kullanan grup, dans edip eğlendi. Masa tenisi turnuvası düzenleyen özel bireyler, mangal partisinin ardından doğa yürüyüşüne çıktı, kamp ateşi eşliğinde günü tamamladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLERİN YANINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projelerde her zaman engelli bireyleri de düşündüklerini, Antalya'da yaşayan engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Engelsiz Yaşam Spor Kulübü ve Engelsiz Yaşam Gençlik ve Sanat Derneği Başkanı Tutku Yıldız, gönüllü ailelerin oluşturduğu derneğin 2012'den beri aktif olduğunu söyledi. Yıldız, "Derneğimizde özel çocuklarımızla çok mutluyuz. Bugün çok güzel etkinlikler yaptık. Çok güzel ağırlandık. Bizim için yaptıklarından dolayı Başkanımız Muhittin Böcek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.