Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Yarıyıl Tatilinde Yoğun İlgi Görüyor

127 türde bin 400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde ailelerin gözde ziyaret merkezlerinden biri oldu. 22 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili ile birlikte Antalya Doğal Yaşam Parkı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı Sorumlusu Veteriner Hekim Aygül Arsun, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Havaların da iyi gitmesiyle birlikte çocuklar ve aileleri gün boyu Doğal Yaşam Parkımızda çok keyifli bir vakit geçiriyor. Çocuklarımız 127 ayrı türde bin 400 hayvanımızı ziyaret ederken, farklı oyun alanlarında eğlenme fırsatı buluyor. Tüm Antalyalı ve dışardan gelen misafirlerimizi Antalya Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz" dedi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.