Antalya Büyükşehir Belediyesi Çobanisa Mahallesi'nde Sulama Hattı Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesine bağlı Çobanisa Mahallesi'nde 5 km'lik tarımsal sulama hattı yapıyor. Yapılan çalışmayla 2 bin dekar arazi kapalı devre sulama sistemine geçecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı ilçesine bağlı Çobanisa Mahallesi'nde tarımsal sulama borusu desteği için kolları sıvadı. 5 km'lik hat için çalışmaları sürdüren ekipler, kısa sürede çalışmaların yarısını tamamladı. 2 bin dekar alanın kapalı sulama sistemine geçmesi ile birlikte tarımsal alanda uygulanan faaliyetlerde verimlilik artacak. Yapılan sulama sisteminden 150 çiftçi ailesi yararlanacak. Sulama sistemi sayesinde, Çobanisa Mahallesi'nde su israfının önlenmesi, tarımsal alanların daha etkili bir şekilde sulanması ve tarımsal üretimin artması amaçlanıyor.

BÜYÜK KOLAYLIK OLACAK

Çobanisa Mahalle Muhtarı Ali Kara, çiftçiler için büyük bir kolaylık olacağını söyleyerek, "Yaklaşık 150'ye yakın kooperatife üyemiz bulunmakta. Üyelerimiz ile birlikte Muhittin Başkanımızdan talebimiz olmuştu ve şu anda sulama sistemi neredeyse tamamlanmak üzere. Daha önceden kullanılan sulama sisteminde arıklarda sularımız telef oluyordu. Kapalı devre sulama sistemi ile beraber 2 bin dekar alan kapalı sulama sistemine geçmiş olacak ve su burada zayi olmayacak" dedi.