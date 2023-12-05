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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Araç Filosunu Genişletti

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, daha etkin ve hızlı müdahalelerde bulunabilmek için teknik araç parkına yenilerini ekledi. Yeni araçlarla birlikte hizmet kalitesi artırılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü daha etkin ve hızlı müdahalelerde bulunabilmek için teknik araç parkına yenilerini ekledi.

Antalya'nın 19 ilçe ve 913 mahallesinde hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 20 milyon lira yatırımla ASAT'ın araç filosuna son teknoloji donanıma sahip hizmet araçları eklendi. Yeni alınan bir adet Mobil Afet Koordinasyon Dorsesi ve tırı, bir adet vidanjör, bir adet kombine kanal açma aracı ve bir adet temiz su arazözü ile ASAT'ın araç sayısı bin 803'e çıktı.

"Afetlere anında müdahale"

Araç filosunu her geçen gün aldığı araçlarla gençleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet standartlarını yükseltmeyi sürdürdüğünü söyleyen ASAT Genel Müdürlüğü Makine Bakım Onarım Şube Müdürü Doğan Karagöz, "Gelişen teknolojileri yakından takip ederek merkez ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza hızlı hizmet götürebilmek ve hizmet kalitemizi yükseltmek amacıyla kurumun makine parkını güçlendiriyoruz. Ülkemizde ve bölgemizdeki yaşanabilecek deprem, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerde acil koordinasyonu ve iletişimi sağlayarak bölgedeki ekiplere yardımcı olmak adına Mobil Afet Koordinasyon Tırı, Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bünyesine dahil edildi. Böylece afetin meydana geldiği sahalara hızla hareket edip konumlanarak çalışmaların yürütülmesi sağlanacak" dedi.

"Modern teknoloji hızlı çözüm"

Karagöz, ileri teknoloji ve yüksek kapasiteye sahip hizmet araçlarından biri olan kombine kanal açma ve temizleme aracı hakkında şu bilgileri verdi: "Hem kanal yıkama hem de atık emişi için geliştirilen etkin bir araç. Yüksek basınçlı su sistemi ile hat içerisinde yer alan atıkların parçalanarak rögar bacalarına sürüklenmesini ve tahliye edilen atığın vakum sistemiyle emilip hattın temizlenmesini sağlıyor".

ASAT, yeni araçlarıyla birlikte imalat, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamında hızlı bir hizmet vermeye devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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