Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da İpek Evi Üretim Merkezi'ni açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde bulunan atıl köy okulunu restore ederek İpek Evi Üretim Merkezi'ne dönüştürdü. Merkezde, Sapadereli kadınlar hem üretim yapacak hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'ni ipek böcekçiliği üretim merkezi yapma hedefiyle eksi köy okulunu restore ederek, İpek Evi Üretim Merkezi'ne dönüştürdü. Merkezde, yeniden dokuma tezgahlarına oturacak Sapadereli kadınlar, hem üretim yapacak hem de aile bütçelerine katkı koyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, atıl köy okullarını tadilattan geçirerek, yörenin üretim modeline göre, üretim ve tarımsal eğitim merkezlerine dönüştürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Sapadere Mahallesi'nde ipek böcekçiliği kültürünü yeniden canlandırmak, bölgede istihdamı artırarak köylere geri dönüşe katkı sağlamak için önemli bir projeyi hayata geçiriliyor.

ATIL KÖY OKULU ÜRETİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Sapadere Mahallesi sakinlerine ilk olarak iki yıl üst üste dut fidanı desteği veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha sonra da mahallenin kullanılmayan atıl durumdaki okul binasını baştan sona yenilenerek İpek Evi Üretim Merkezi'ne dönüştürüldü. İpek Evi'nde eğitim salonu, el işi ve dokuma atölyeleri, müze, ipek böceği besleme odası, paketleme odası ve idari birimler yer alıyor. Saparede İpek Evi'nde, ipek böceği yetiştiriciliği, kozanın işlenmesi ve ipek kumaş yapımı eğitimleri verilecek. Sapadere Mahallesi'nde geçmişi Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan ipek böceği yetiştiriciliği ve dokumacılığı kültürü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle yeniden hayat bulacak.

"GEÇMİŞTE BÖLGEDE İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DOKUMACILIĞI ÇOK YAYGINMIŞ"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ayşenur Özdoğan Gülmez, Sapadere'nin dünyada birinci sınıf ipek kozası yetiştirilebilen verimli bölgelerden biri olduğunu kaydederek, "Geçmişte bölgede ipekböceği yetiştiriciliği ve dokumacılığı çok yaygınmış. Bu bölgede çokça bilinen, halkımızın belli kesiminin geçimini sağladığı ve bu sayede çok sayıda kadın çalışarak emekli olmayı başarmış. Yıllar içinde bölge göç verdiği için de bu güzel kültür azalmış. 50 yıllık eski köy okulu tadilatla yenilendi. İpek Evi, bölge halkına bir istihdam sağlayacak ve bu kültür yeniden canlanacak" dedi.

"MESLEK YENİDEN CANLANACAK, YENİ NESİLLER ÖĞRENECEK"

Sapadere Mahalle Muhtarı Hamit Baç, eskiden bölgede çok yaygın olan ipek böceği yetiştiriciliği ve dokumacılığının yeniden yaşatılacağı için mutlu olduklarını söyleyerek "Köyümüzün okulu atıl durumdaydı. Büyükşehir Belediyesi hem okulu yenileyerek burayı bir üretim ve sergi merkezine dönüştürdü, hem de halkımıza bir istihdam kapısı açtı. Bu meslek yeniden canlanacak, yeni nesiller öğrenecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e verdiği destekten dolayı mahallem adına çok teşekkür ederim" dedi.