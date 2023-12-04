Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Antalya'nın 19 ilçesinden gelen engelli bireyler ile bir araya geldi. Başkan Böcek, engelli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını ve desteklerinin sadece bir gün değil 365 gün sürdüğünü belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Antalya'nın 19 ilçesinden gelen engelli bireyler ile bir araya geldi.

Başkan Böcek, "Aramızda hiçbir zaman engeller olmadı ve hiçbir zaman engeller olmayacak. Asıl engel sevgisizliktir, hoşgörüsüzlüktür. Sizler için hizmet etmek boynumun borcudur" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle organize ettiği yemekli buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Galip Sökmen, dernek, STK ve engelli bireyler katıldı. Engelli bireylerle tek tek ilgilenen Başkan Muhittin Böcek, sohbet etti.

DESTEĞİMİZ BİR GÜN DEĞİL 365 GÜN

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, farklılıklara saygı gösterilen engelsiz bir dünya için tüm engelleri beraber aşmakta kararlı olduklarını söyledi. Başkan Böcek, planlı kurallı bir kent hedefiyle çıktıkları yolda, engelli bireylerin ihtiyaçlarını dikkate alarak, aktif yaşamda yer almaları için sadece 1 gün değil 365 gün desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi olarak 26 bin metrekare alanda, Türkiye'nin en büyük özel eğitim okulu ve rehabilitasyon merkezimizde 500'ün üzerinde özel gereksinimli bireye dünya standartlarında rehabilitasyon ve eğitim hizmeti verdiklerini aktaran Başkan Muhittin Böcek, "Antalya merkez ve ilçelerimizde bulunan engelli hizmet merkezlerimizle engellilerin sorunlarına daha kolay ve daha hızlı çözüm konusunda yardımcı oluyoruz. Engelsiz ulaşım araçlarımız ile bedensel engeli vatandaşlarımıza, hastane ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki randevuları için ücretsiz ulaşım hizmeti vermekteyiz. İlimizde yaşayan ve Antalya'mızı ziyaret eden tüm engelli vatandaşlarımız için engelsiz plajlarımızla hizmet vermekteyiz" dedi.

Kamusal alanlarda, yol, park, cadde gibi alt yapı çalışmalarında erişebilirlik çalışmalarını her geçen gün artırdıklarını anlatan Başkan Böcek, şunları söyledi: "Engelli bireylerin özel mülkiyetlerinde yaşamı kolaylaştırıcı düzenlemelerimiz devam etmektedir. Engelli vatandaşlarımıza, ihtiyaçları doğrultusunda; tekerlekli sandalye, beyaz baston, gıda, aşevi, eşya, giysi, nakdi ve ayni yardımlar yapıyor, danışmanlık-rehberlik hizmetleri veriyoruz. Evde bakım ekibimizdeki doktor ve hemşirelerimiz, engelli bireylerin sağlık kontrollerini yapmakta, engelli vatandaşlarımızın özbakımları, ev temizliği gibi günlük ihtiyaçlarını gidermekteyiz."

SİZLERE HİZMET ETMEK BOYNUMUN BORCU

Engellilere, yüzde 10 olan su indirim oranını yüzde 40'ü çıkararak, daha çok destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, "İlgili kamu kurumları ve STK temsilcilerinin katılımı ile oluşturduğumuz engelsiz hizmet komisyonumuz, sizlere daha iyi hizmet için ortak akılla çalışmalarını sürdürmektedir. Başkan danışmanı olarak atamasını yaptığım Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural sizlerin sesi olmakta, sizler adına en iyisinin yapılması için büyük gayret göstermektedir. Abiniz Muhittin Böcek olarak daha önce de söylediğim gibi aramızda hiçbir zaman engeller olmadı ve hiçbir zaman engeller olmayacak. Asıl engel sevgisizliktir, hoşgörüsüzlüktür. Sizler için hizmet etmek boynumun borcudur."

Başkan Muhittin Böcek, etkinlik sonunda engelli bireylere çiçek verdi.