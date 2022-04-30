Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 1 Mayıs Mesajı: 'Emeğin ve Alın Terinin Karşısında Hiçbir Güç Duramaz'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Biz biliyoruz ki emeğin ve alın terinin karşısında hiçbir güç duramaz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Böcek, "Sevgili işçi ve emekçi kardeşim" hitabıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"İşçi kardeşlerimizin hak arayışlarının örgütlü mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, üreten, çalışan, emek veren, fedakarlık gösteren ve alın teri döken tüm işçi ve emekçilere kutlu olsun.

1 Mayıs barış, demokrasi, alın terinin ve emeğin günüdür. 1 Mayıs'ın halaylarla, türkülerle coşkuyla, adına yaraşır bir bayram şeklinde kutlanması en büyük dileğimdir.

Tarladan fabrikaya, atölyeden inşaata üretimin her aşamasında görev alan, büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan işçi ve emekçilerimiz, Antalya'mızın ve ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına büyük katkılar sunuyor. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin bu emeği bizlerin de geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.

Antalya'mızın tüm ilçelerinde kentimizin gelişmesi, güzelleşmesi ve hemşerilerimizin daha mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için emek veren, çaba gösteren çalışma arkadaşlarım benim en büyük destekçim. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde emek veren tüm çalışma arkadaşlarımın şehrimiz için gösterdiği gayretin farkındayız. Hep birlikte planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Biz biliyoruz ki emeğin ve alın terinin karşısında hiçbir güç duramaz. Her başarının arkasında yine emeğin ve alın terinin gücü var. Mutlu ve huzurlu bir gelecek için haksızlıkların yaşanmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık ve güzel günlerin geleceğine olan inancımızla başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlarım."