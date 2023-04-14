Antalya Büyükşehir, Aşık Veysel Caddesi'nde Kaldırımları Yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesi Aşık Veysel Caddesi'nde kaldırımları yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan caddelerde zamanla deforme olan kaldırımları yeniliyor. Cadde üzerindeki kaldırımların görme engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı yönünde vatandaşlardan gelen talebi hızlı şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yapım işleri Şube Müdürlüğü, bölgede teknik incelemelerinin ardından çalışmalara başladı.

GÖRME ENGELLİ İZ YOLU DÖŞENDİ

Çalışmalar kapsamında görme engelli bireylerin de rahat ve güvenli bir şekilde yürümelerini sağlayacak 'görme engelli iz yolu' döşemeleri yapılıyor. Kaldırım çalışmasında eskiyen kaldırımlar kent estetiğine uygun bir şekilde yenileniyor. Bin 100 metre uzunluğunda kaldırım çalışması yapılırken, toplam 3 bin 500 metrekare kaldırım ve bordür yenilemesi yürütülecek.