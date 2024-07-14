Antakya sanayi sitesinde çöplük yangını

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde Sanayi Sitesi'nde çıkan çöplük yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Antakya ilçesi Sanayi Sitesi'nde çöplük yangını çıktı. Bir iş yerinin yanındaki çöplük alanda çıkan yangını gören iş yeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden müdahale ederek söndürdü.