Hatay'da 22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana sahip 400 yatak kapasiteli Antakya Devlet Hastanesinin yapımı hız kesmeden devam ediyor.

Hatay'da 22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana sahip 400 yatak kapasiteli Antakya Devlet Hastanesinin yapımı hız kesmeden devam ediyor. Onlarca iş makinesi ve yüzlerce personelin çalıştığı hastane inşaatı havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da hem depremin yaraları sarılıyor hem de yeni projeler hızla yükseliyor. Depremin ardından yapımına başlanılan Antakya Devlet Hastanesinde çalışmalar hızla sürüyor. 22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana sahip 400 yatak kapasiteli hastane; 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları merkezi gibi ileri tedavi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak.

Çalışmalar havadan görüntülendi

Vinçler yardımıyla çelik konstrüksiyonların parçalarının yerleştirme işlemleri de gerçekleştirilen, onlarca iş makinesi ve yüzlerce personelin hız kesmeden çalıştığı hastane inşaatı havadan görüntülendi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımında, "İki katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek bu hastanemizi beraberindeki barınma alanlarıyla birlikte inşallah 10 Mayıs gibi çok yakın bir tarihte tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. - HATAY