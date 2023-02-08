Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antakya'dan depremin üçüncü gününde gelen umut

Yerel Haberler

Antakya'dan depremin üçüncü gününde gelen umut

Hatay Antakya'dan, depremin üçüncü gününde umutlu haberler gelmeye devam ediyor.

Hatay Antakya'dan, depremin üçüncü gününde umutlu haberler gelmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, sabah saatlerinde bir kadını daha enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından binlerce vatandaşın umutlu bekleyişi devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı arama-kurtarma ekipleri, Hatay Antakya'da gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, depremin üçüncü gününün sabah saatlerinde Nurdan isimli bir vatandaşı enkaz altından kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı vatandaş, hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kartal Belediyesi Kahramanmaraş Antakya Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title