Antakya'daki Depremzede Kadınlar Hayallerindeki Elbiseleri Dikti

Hatay'ın Antakya ilçesinde dikiş kursunda 2 buçuk aylık eğitimi tamamlayan depremzede kadınlar, diktikleri elbiseleri görücüye çıkardılar. Hayallerindeki elbiseleri diken kadınlar, elbiselerin üzerine yazdıkları notlarla duygulandırdılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın olduğu Hatay'da binlerce insan hayatını kaybederken geri kalanlarının yaşamları tümüyle değişti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremi yaşayan vatandaşlar, çeşitli aktiviteler ve hobiler yaparak normal hayata dönmeye çalışıyorlar. Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Geçici Yaşam Merkezi'nde yaşamını sürdüren kadınların deprem piskolojisini atlatması ve meslek sahibi olmaları için Yardım Konvoyu Derneği ve Medine Keser Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde dikiş kursu açılmıştı. Açılan kursa 27 kadın katılım gösterirken kurs 2 buçuk ay süren eğitimle tamamlandı. Kadınların kurstan öğrendikleriyle diktikleri elbiseler yıl sonu sergisiyle görücüye çıktı. Konteyner kentte gerçekleştirilen sergiye Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz de katılarak serginin açılış kurdelesini kesti. Kadınların hayallerini süsleyen elbiselerin üzerlerine yazdıkları notlar ise okuyanları duygulandırdı.

"Bazı notlar ağlattı, bazı notlar ise güldürdü"

Dikiş kursuyla bölgenin ekonomik kalkınmasına ve kadınların kendilerini daha iyi hissetmeleri için bir çalışmaya vesile olduklarını ifade eden için Yardım Konvoyu Derneği Başkanı Nuray Kızılkan, "Dikiş kursumuzda 27 kadınla başladığımız bu yolda 2,5 ayda 19 mezun verdik. Kursta; etek, elbise, pantolon ve bluz diktiler. Bunları öğrendiler ve hatta daha fazlasını da yaptılar. Modeller geliştirdiler. Ben onlarla konuşurken, elbiseyi dikerken ya da dikiş konusunda ne hissettiklerini sormuştum. Bazı özel hikayeler çıktı. O eteğin, elbisenin, pantolonun, bluzun hayata geçirilmesiyle ilgili oluyor. Bunları da küçük notlar olarak üstlerine koyduk. Bazı notlar ağlattı, bazı notlar ise güldürdü. Zaman zaman birbirimize sarıldık ve ağladık" dedi.

"Bu gömlek geçmişteki bir anıyı hatırlatıyor"

Depremde evinin enkazında kalan gömleğindeki deseni dikiş kursunda öğrendiği el becerisiyle yeni gömleğine diken Aslı Demirtaş, "Dikişe merak duyduğum için böyle bir kursa katıldım. Biz gelerek niyetlendik. Bu desen depremden önce sevdiğim bir kıyafetim de vardı. Bu işlemeyi kendi gömleğimde yaptım. Depremde enkazda kalan gömleğimde vardı ve tekrardan yapmak istedim. Bu gömlek geçmişteki bir anıyı hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY