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Antakya'da baba ve 2 çocuğu enkaz altından kurtarıldı

Yerel Haberler

Antakya'da baba ve 2 çocuğu enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, Hatay'ın Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde 3 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, Hatay'ın Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde 3 kişiyi sağ olarak kurtardı.3 yaşındaki Ömer isimli çocuğun kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri sabah 06.00 sularında önce babayı, daha sonra 9 ve 3 yaşlarında iki çocuğu enkazdan kurtardılar.

"BABAN DA SENİ ÖZLEDİ"

3 yaşındaki Ömer'i enkazdan çıkartan Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibine bağlı bir görevli, "Baban seni özledi, Ömer gelsin, diyor" dediği kameralara yansıdı. Ömer'in bir yakını ise Ömer'in köpekleri sevdiğini söylemesi üzerine, 'Köpek alacak babası ona' dedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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