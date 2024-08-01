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Antakya'da afet konutları inşaatı hız kesmeden devam ediyor

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki afet konutlarının inşaatları, ekiplerin 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmış ve binlerce konut yerle bir olmuştu. İhya ve inşa çalışmaları kapsamında temellerin atıldığı ve her geçen gün binaların yükseldiği Antakya kent merkezi dron ile havadan görüntülendi.

Asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde afet konutlarının inşaatları, ekiplerin 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmış ve binlerce konut yerle bir olmuştu. Hatay'da 10 bin 889 kentsel ve kırsal konutun kurası çekilmiş ve 3 bin 615 aileye anahtarları teslim edilmişti. Enkaz kaldırma sürecinin tamamlanmasıyla merkez Antakya ilçesi adeta boş araziye dönmüştü. İhya ve inşa çalışmaları kapsamında temellerin atıldığı ve her geçen gün binaların yükseldiği Antakya kent merkezi dron ile havadan görüntülendi.

"Bayramdan bugüne kadar gece gündüz çalışılıyor"

Çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğini dile getiren Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu, "6 Şubat depreminin ardından mahallemizde yapılan değişiklikler ortada. Umut ediyoruz verilen tarihte ve zamanda evlerimiz yapılsın ve yükselsin. Bizde bir an önce evlerimize geçelim. Bayramdan bugüne kadar gece gündüz çalışılıyor. Bunlara bizzat biz de şahit oluyoruz" dedi.

"Rabbim devletimize zarar vermesin, Antakya'mızda inşaatlar son hızla devam ediyor"

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise, inşaatların son hızla devam ettiğini dile getirerek, "Mahallemiz asrın felaketinde yerle bir olmuştu. Hiçbir şekilde tanıyamıyorduk. Mahallemizin sokakları ve yolları birbirine girmişti, şu anda da tanımıyoruz ama şükürler olsun inşaatlarımız başladı. Rabbim bin kere de devletimizden razı olsun. Bir an önce mahallemizi ayağa kaldırmaya çalışıyor. Antakya'mızın her bir yanında hummalı çalışmalar var. Rabbim devletimize zarar vermesin, Antakya'mızda inşaatlar son hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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