Antakya'da 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı Yerel Haberler Hatay'ın Antakya ilçesinde 1'i kadın 3 kişi 36 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde 1'i kadın 3 kişi 36 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindirici haberlerde peş peşe gelmeye devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü ilçede 3 farklı noktada 1'i kadın 3 kişi enkaz altında sağ kurtarıldı. Kurtarılan depremzedeler yaşadıklarına şükrettiklerini ifade ettiler. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Antakya Hatay Yerel Haberler

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