Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabı 1 Aralık'ta tamamlanıyor - Haberler

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Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabı 1 Aralık'ta tamamlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabı 1 Aralık'ta tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Antakya-Altınözü yolunun birinci etabının 1 Aralık'ta bitirilmesinin planlandığı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Antakya- Altınözü yolunun birinci etabının 1 Aralık'ta bitirilmesinin planlandığı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da da devam ettiği belirtildi. Ayrıca Antakya- Altınözü arasında iki aşamalı projenin sürdüğü ve 13,8 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol yapıldığı not düşüldü.

"Projenin 10,8 kilometresi tamamlandı" denilen açıklamada, kalan 3 kilometrelik kesimde çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kaydedilirken, yolun ikinci etabını oluşturan Antakya-Enek arasındaki proje çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Ekonomiye katkı sağlanacak

Birinci etaptaki çalışmaların tamamının 1 Aralık'ta tamamlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, " Hatay'ın Altınözü ilçesinin trafik yoğunluğunun artması ile tarımsal trafiğin de yoğun olduğu bölgede mevcut yolun; bölünmüş yol haline getirilmesi kararlaştırıldı. Böylece, can ve mal güvenliği artacak ve bölgedeki tarımsal potansiyelin ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Hatay bölgemizde yaptığımız diğer yol çalışmaları da devam edecek" cümlelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altınözü Antakya Aralık Hatay Yerel Haberler

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