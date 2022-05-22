Annesinin terk ettiği yavru kediye köpek sahip çıktı - Haberler

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Annesinin terk ettiği yavru kediye köpek sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Yerel
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Annesinin terk ettiği yavru kediye köpek sahip çıktı Minik kedi anne şefkatini köpekte buldu Bursa'da annesinin terk ettiği kediyi sahiplenen ailenin köpeği anne şefkati gösterdi.

Annesinin terk ettiği yavru kediye köpek sahip çıktı

Minik kedi anne şefkatini köpekte buldu

BURSA - Bursa'da annesinin terk ettiği kediyi sahiplenen ailenin köpeği anne şefkati gösterdi.

Serkan ve Ebru Yiğit çifti annesinin terk ettiği bir yavru kedi bularak sahiplendi. Bu kediyi evlerine götüren çift bakmaya başladı. Ailenin köpeği ise minik yavru kediye sahip çıktı. Aralarında dostluk başladı. Minik kediyle köpek biran olsun ayrılmayıp beraber yaşamaya başladı. Köpek yavru kediyi yalayarak ona annesini eksikliğini hissettirmiyor. Köpekle kedinin dostluğunu görenlerin içini ısıtıyor.

Annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendiklerini ifade eden Ebru Yiğit, "Bizim köpeğimiz vardı birde kedimiz oldu. Minik kediyi annesi terk etmiş biz yolda bulduk. Sahiplendik. Evimize getirdik. Burada bakmaya başladık. Köpeğimiz de kediye sıcak davrandı. Ona annesinin eksikliğini hissettirmedi. Şimdi biran olsun ayrılmıyorlar" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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