Annesinin mama kutularından başladı, atık plastikleri sanata dönüştürüyor - Haberler

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ev hanımı Hülya Bağcı, hasta annesinin mama kutularından başladığı hobisinde çevreden topladığı atık plastik kutuları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Atık plastikler Hülya Bağcı'nın elinde, birer saksı, biblo ve süs eşyası haline dönüşüyor. Atık plastiklerden çocuklara elbise dahi yapan Hülya Bağcı "amacım sıfır atık" diyor.

Yatalak ve hasta olan annesine yedirdiği mama kutularını atmayıp onlara şekiller verip saksı haline dönüştürerek başladığı bu hobi, ev hanımının tutkusu haline geldi. Önce komşulardan ardından da mahalleye atılan atık plastikleri tek tek toplayan Hülya Bağcı plastikleri önce temizliyor ardından da makas ve bıçak yardımıyla onlara şekil verip adeta sanat eserine dönüştürüyor. Topladığı atık plastikleri en çok da saksı ve süs eşyası yaptığını belirten Hülya Bağcı, "Annem biz çocukken sık sık ikaz ederdi. Bir şeyi kullanırken ve onu atarken iki kez düşünün derdi. Annemin mama kutularından yola çıkarak bugün bahçemizi doldurabilecek kadar belki daha sonra bütün mahalleyi ve ilçeyi dolduracak kadar geri dönüşüm projesi adı altında bu atıkları değerlendirmekti amacım. Atıklarımızı atmadan önce neye kullanabileceğimiz ve neye faydası olabileceğini biraz da düşündürmekti amacım. Bunları yaparken ilk başta oyalanmaktı sonra benim hobime dönüştü, yaptıklarımı komşularıma da hediye ediyordum. Çok beğenildi. İlerleyen günlerde belki bu hobim geçim kaynağım haline de gelebilir" dedi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel