Annesini kaybeden yavru ayı köylüler tarafından bulundu Giresun'da annesini kaybeden yavru ayı köylüler tarafından bulundu.

Annesini kaybeden yavru ayı köylüler tarafından bulundu

GİRESUN - Giresun'da annesini kaybeden yavru ayı köylüler tarafından bulundu.

Giresun'un Yağlıdere ilçesi Akdarı Mahallesi kırsalında köylüler tarafından bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

"Annesini kaybetmiş"

Yavru ayıyı fındık bahçesinde başıboş halde gezinirken gören köylüler, yavru ayıyı bir süre takip etti. Annesinin yavrusu için gelmediğini gören köylüler 'Bobo' ismini verdikleri yavru ayıyı DKMP yetkililerine teslim etti.