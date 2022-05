Babasının terk ettiği engelli Emirhan'a teyzesi annelik yapıyor

Adana'da annesi ölen ve babası tarafından terk edilen zihinsel engelli çocuğa 4 yıldır teyzesi annelik yapıyor. 'yılın annesi' seçilen Filiz Şeroğlu, "O her şeyim benim. Psikolojimi düzeltiyor. Öptüğüm, kokladığım zaman her şeyi unutuyorum. Cennet kokusu var onda" dedi.

Adana'ya yaşayan doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 13 yaşındaki Emirhan Ümitalan'ın annesi Fidan Ümitalan 2019 yılında 41 yaşındayken vefat etti. Annesinin ölümünün ardından iddiaya göre baba Özcan Ümitalan ise yakınlarına, 'Ben bu çocuğa bakamam karakola götürüp bırakın' dedi.

Bu sırada Emirhan'ın sevgi evlerinde büyümesine gönlü el vermeyen teyze Filiz Şeroğlu (45) yeğenini evine getirdi ve bakmaya başladı.

4 yıldır yeğeninin bütün bakımlarını üstlenen 3 çocuk annesi Filiz Şeroğlu, Emirhan'ı kendi evlatlarından ayırmıyor. Rehabilitasyon merkezine yeğenini götürüp getiren teyze, Emirhan ile bir bebek gibi ilgileniyor. Türkiye Sakatlar Derneği de Filiz Şeroğlu'nu 'Yılın annesi' seçti.

"Önemli olan engelleri aşmak"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Filiz Şeroğlu, artık 4 çocuğunun olduğunu söyleyerek, "Emirhan'ın annesi 1 Ocak 2019'da vefat etti. Emirhan bir süre ablasının yanında kaldı. Ablası da daha sonra babasını aramış. Babası da 'Ben bu çocuğa bakamam karakola götürüp bırakın' demiş. Bir an kendim karar verdim ve yanıma aldım Emirhan'ı. 4 yıldır yanımda. Benlik hiçbir sorun yok. Önemli olan sağlıklı olmak, engelli olmak değil. Önemli olan engelleri aşmak. Hepimiz engelli adayıyız. İyi ki de Allah'ım nasip etmiş" diye konuştu.

"Acıktım, altıma yaptım diyemiyor"

Emirhan'ın birçok rahatsızlığı olduğunu anlatan Şeroğlu, "Emirhan'ın kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, böbreklerinde stent ve epilepsi rahatsızlığı, tansiyon hastalığı var. Bunların yanında sol beyindeki damarları genişlerken sağ beyinde ki damarları inceliyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Altına bezini ben bağlıyorum, yemeğini ben yediriyorum. Acıktım, altıma yaptım diyemiyor. Okula gidiyor" dedi.

"Emirhan evin neşesi"

Emirhan'ın evlerinin neşesi olduğunu söyleyen Filiz Şeroğlu, "Evdekiler çok seviyor. Bana anne, eşime baba diyor. Değişik bir sevgi. Anne olmak çok farklı bir şey. Evladı için insan her şeyi yapabilir. Rabbim iyi ki de Emirhan'ı bana nasip etmiş. O her şeyim benim. Psikolojimi düzeltiyor. Öptüğüm, kokladığım zaman her şeyi unutuyorum. Cennet kokusu var onda" ifadelerini kullandı.

Filiz Şeroğlu, Emirhan'ın babasının 4 yıldır hiç arayıp sormadığını da söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şube Başkan Yardımcısı Hayat Yılmaz, "Emirhan'a baktığı ve fedakarlık yaptığı için biz de onu 'Yılın annesi' seçtik. Emirhan'a ev ziyaretleri yaptık, sürekli destek olduk" dedi. - ADANA

