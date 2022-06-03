Annelik Atölyesi'nin ilki tamamlandı - Haberler

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli Uzman Psikolog, Sosyolog Ferda Sayın tarafından verilen "Annelik Atölyesi"nin ilki tamamlandı.

Anneler için özel olarak tasarlanan bu atölyede anneler; çocuklarının hayatındaki rolü, farklı annelik tutumları, anne-çocuk ilişkisi üzerine pek çok içeriği interaktif bir ortamda edinme fırsatına sahip oldular.

Diğer annelerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştıkları atölyenin sonunda katılımcılar gördükleri eğitimden memnun ayrıldıklarını dile getirdiler.

Annelere; çocuk gelişimi, çocukla doğru ve sağlıklı iletişim kurma ve anne olarak kendilerinin farkında olmalarını sağlayan ipuçlarının verildiği atölyenin ikincisi 8 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel